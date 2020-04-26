На Буковині зафіксовано 35 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У неділю, 26 квітня, у Чернівецькій області підтверджено ще 35 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
"Сьогодні, 26 квітня, у Чернівецькій області підтверджено ще 35 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1376 осіб", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що за останню добу було госпіталізовано 26 буковинців.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.