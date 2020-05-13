На Буковині за добу зафіксовано 72 випадки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Буковині за 13 травня офіційно підтверджено ще 72 випадки зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 616 нових зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2516 осіб. 36 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів”, — повідомив Осачук.
Він повідомив, що обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав від Національної служби здоров’я України 19 мільйонів гривень. “Гроші надійшли в межах пакету медичних послуг “Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, — написав голова ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.