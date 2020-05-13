На Буковине за сутки зафиксировано 72 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На Буковине за 13 мая официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 616 новых образцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек. 36 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов”, — сообщил Осачук.
Он сообщил, что областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил от Национальной службы здоровья Украины 19 млн гривен. “Деньги поступили в рамках пакета медицинских услуг “Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.