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На Буковині за добу зафіксовано 48 випадків коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. На Буковині за 12 травня офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині за добу зафіксовано 48 випадків коронавірусу

“На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків”, — написав Осачук.

Він додав, що загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб.

“Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом летальних випадків”, — написав голова Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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