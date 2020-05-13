На Буковині за добу зафіксовано 48 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Буковині за 12 травня офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“На Буковині сьогодні, 12 травня, офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків”, — написав Осачук.
Він додав, що загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб.
“Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом летальних випадків”, — написав голова Чернівецької ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 425 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.