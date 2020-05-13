На Буковине за сутки зафиксировано 48 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Буковине за 12 мая официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“На Буковине сегодня, 12 мая, официально подтверждено еще 48 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 190 новых образцов”, — написал Осачук.
Он добавил, что общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2444 человек.
“Черновицкая область остается лидером в Украине не только по количеству выявленных новых случаев COVID-19, но и по числу летальных случаев”, — написал председатель Черновицкой ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 023 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 425 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.