На Буковині виявили понад 9 тисяч кущів конопель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Понад 9 тисяч кущів конопель вилучили правоохоронці з поля на Буковині. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.
Так, здійснюючи оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та знищення незаконних посівів маку й конопель, оперативники Управління протидії наркозлочинності в Чернівецькій області задокументували нелегальне вирощування цих рослин.
Отримавши інформацію про масштабне культивування конопель у селі Костичани Новоселицького району, поліцейські залучили прилади аеророзвідки для обстеження території.
Нелегальні посіви нарковмісних рослин виявлено на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Десять ділянок з коноплями знаходилися приблизно на відстані 100 метрів одна від одної. Загалом, поліцейські вилучили майже 9300 кущів конопель.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Зразки вилучених рослин направлено на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Наразі проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вказаного злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, рекордну "плантацію" коноплі виявили біля Ізмаїла.