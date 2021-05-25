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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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МЗС відповіло на ноту протесту від посольства Білорусі: радять апелювати не до України, а до лукашенківської влади

Київ • УНН

 • 28904 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю посольству Республіки Білорусь слід апелювати не до Києва, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи ноту протесту від білоруського посольства, передає УНН.

МЗС відповіло на ноту протесту від посольства Білорусі: радять апелювати не до України, а до лукашенківської влади

Цитата:

“Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки — деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії”, — заявив Ніколенко.

Деталі

За словами речника МЗС, закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але необхідним кроком, що має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

“Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній“ та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу”, — підкреслив дипломат.

Що було раніше

Відповідно до сьогоднішнього рішення уряду, Україна зупинить авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

У відповідь на такі дії посольство Білорусі у Києві направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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