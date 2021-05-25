МЗС відповіло на ноту протесту від посольства Білорусі: радять апелювати не до України, а до лукашенківської влади

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“Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки — деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії”, — заявив Ніколенко.

Деталі

За словами речника МЗС, закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але необхідним кроком, що має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

“Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній“ та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу”, — підкреслив дипломат.

Що було раніше

Відповідно до сьогоднішнього рішення уряду, Україна зупинить авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

У відповідь на такі дії посольство Білорусі у Києві направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.