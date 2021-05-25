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Посольство Білорусі направило МЗС України ноту протесту через припинення авіасполучення

Київ • УНН

 • 29366 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Посольство Білорусі у Києві направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту в зв'язку з рішенням українського уряду про припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю. Про це йдеться у заяві білоруського диппредставництва, передає УНН.

Посольство Білорусі направило МЗС України ноту протесту через припинення авіасполучення

Цитата:

"У зв'язку з ухваленим українською стороною в односторонньому порядку рішенням про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь посольство Республіки Білорусь направило в Міністерство закордонних справ України ноту протесту. У цій ноті зазначено, що білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв'язку з авіаційним подією, яка не має стосунку до України", - йдеться у заяві посольства.

Деталі

У посольстві Білорусі назвали це "нічим не обгрунтованим рішенням" і вказали, що це "виглядає особливо абсурдним", згадавши про те, як 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, був повернутий українською стороною в київський аеропорт "Жуляни" і що тоді "білоруська сторона не припиняла авіасполучення з Україною".

"Збитки від ухваленого українською стороною політичного рішення понесуть передусім Україна і громадяни України", - додали у посольстві. 

Там вказали, що "значно зросте вартість подорожей в Україну в зв'язку з необхідністю використання для перельотів альтернативних аеропортів".

При цьому у посольстві назвали рішення про припинення авіасполучення "черговою спробою грубого економічного тиску на Республіку Білорусь".

У ноті також відзначено, що білоруська сторона розраховує, що "обурливе рішення України... буде найближчим часом скасовано" з урахуванням "об'єктивного розгляду всіх обставин" примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Що сталося 

Україна вирішила зупинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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