Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту протеста из-за прекращения авиасообщения

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"В связи с принятым украинской стороной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь Посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине", - говорится в заявлении посольства.

Детали

В посольстве Беларуси назвали это "ничем не обоснованным решением" и указали, что это "выглядит особенно абсурдным", вспомнив о том, как 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт "Жуляны" и тогда "белорусская сторона не прекращала авиасообщения с Украиной".

"Ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и граждане Украины", - добавили в посольстве.

Там указали, что "значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов".

При этом в посольстве назвали решение о прекращении авиасообщения "очередной попыткой грубого экономического давления на Республику Беларусь".

В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что "возмутительное решение Украины... будет в ближайшее время отменено" с учетом "объективного рассмотрения всех обстоятельств" принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Что произошло

Украина решила остановить авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.