МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси: советуют апеллировать не к Украине, а к лукашенковской власти

КИЕВ. 25 мая. УНН. О прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью посольству Республики Беларусь следует апеллировать не к Киеву, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя ноту протеста от белорусского посольства, передает УНН.