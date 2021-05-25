МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси: советуют апеллировать не к Украине, а к лукашенковской власти
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. О прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью посольству Республики Беларусь следует апеллировать не к Киеву, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя ноту протеста от белорусского посольства, передает УНН.
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"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, осуществляет репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - заявил Николенко.
Детали
По словам представителя МИД, закрытие авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но необходимым шагом, имеющим целью обеспечение безопасности и защиты украинских граждан.
"Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому, посольство Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - подчеркнул дипломат.
Что было ранее
Согласно сегодняшнему решению правительства, Украина остановит авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
В ответ на такие действия посольство Беларуси в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.
МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.