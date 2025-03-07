МЗС про територіальні поступки: жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що жодні російські претензії на українські території не є легітимними. Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо територіальних поступок від США чи інших партнерів.
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Те, що стосується попередніх заяв про якісь територіальні поступки, то ми, по-перше, розглядаємо це як загальні формулювання, до нас не надходили якісь офіційні пропозиції щодо територіальних поступок, з боку США і інших партнерів, таких пропозицій до нас не надходило. Тому ми спокійно ставимося до словесних формулювань, які лунають у медіа, особливо, коли це відповіді на запитання журналістів в процесі інтерв'ю. Тобто ми зараз не сфокусовані ані на емоціях, ані на якихось словесних перепалках. Демократія робить свою роботу дещо тихо поза межами уваги камер, і ця робота, вона заснована на дуже конкретних фактологічних речах
Він додав, що росія незаконно перебуває на українській землі.
Ніяких сумнівів не може бути в тому, що Україна залишається цілісною в її міжнародно визнаних кордонах. Жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними, незважаючи на те, у які б Конституції свої там, чи куди не вносили росіяни свої забаганки, побажання, територіальні претензії, все це не має жодних юридичних сил, усе це нікчемне. І з таких позицій виходить українська сторона в питанні територіальної цілісності України і територіальної цілісності держав загалом
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