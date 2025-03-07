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МЗС про територіальні поступки: жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними

Київ • УНН

 • 15185 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що жодні російські претензії на українські території не є легітимними. Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо територіальних поступок від США чи інших партнерів.

МЗС про територіальні поступки: жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними. Про це він заявив під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Те, що стосується попередніх заяв про якісь територіальні поступки, то ми, по-перше, розглядаємо це як загальні формулювання, до нас не надходили якісь офіційні пропозиції щодо територіальних поступок, з боку США і інших партнерів, таких пропозицій до нас не надходило. Тому ми спокійно ставимося до словесних формулювань, які лунають у медіа, особливо, коли це відповіді на запитання журналістів в процесі інтерв'ю. Тобто ми зараз не сфокусовані ані на емоціях, ані на якихось словесних перепалках. Демократія робить свою роботу дещо тихо поза межами уваги камер, і ця робота, вона заснована на дуже конкретних фактологічних речах

- сказав Тихий.

Він додав, що росія незаконно перебуває на українській землі.

Ніяких сумнівів не може бути в тому, що Україна залишається цілісною в її міжнародно визнаних кордонах. Жодні російські зазіхання на українську землю не є легітимними, вони є нікчемними, незважаючи на те, у які б Конституції свої там, чи куди не вносили росіяни свої забаганки, побажання, територіальні претензії, все це не має жодних юридичних сил, усе це нікчемне. І з таких позицій виходить українська сторона в питанні територіальної цілісності України і територіальної цілісності держав загалом

- додав Тихий.

Нагадаємо

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.

Російський диктатор володимир путін заявив, що росія не має наміру йти на поступки у війні проти України.

Президент Зеленський заявив, що Україна не торгуватиме територіями та цінностями. За столом переговорів щодо закінчення війни мають бути представники України, США, Європи та рф.

Павло Башинський

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