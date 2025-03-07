МЗС о территориальных уступках: никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Что касается предыдущих заявлений о каких-либо территориальных уступках, то мы, во-первых, рассматриваем это как общие формулировки, к нам не поступали какие-либо официальные предложения по территориальным уступкам со стороны США и других партнеров, таких предложений к нам не поступало. Поэтому мы спокойно относимся к словесным формулировкам, которые звучат в медиа, особенно когда это ответы на вопросы журналистов в процессе интервью. То есть мы сейчас не сфокусированы ни на эмоциях, ни на каких-либо словесных перепалках. Демократия делает свою работу несколько тихо вне поля зрения камер, и эта работа основана на очень конкретных фактических вещах