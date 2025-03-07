МЗС о территориальных уступках: никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны
Киев • УНН
Пресс-секретарь МЗС Георгий Тихий заявил, что никакие российские претензии на украинские территории не являются легитимными. Украина не получала официальных предложений о территориальных уступках от США или других партнеров.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.
Что касается предыдущих заявлений о каких-либо территориальных уступках, то мы, во-первых, рассматриваем это как общие формулировки, к нам не поступали какие-либо официальные предложения по территориальным уступкам со стороны США и других партнеров, таких предложений к нам не поступало. Поэтому мы спокойно относимся к словесным формулировкам, которые звучат в медиа, особенно когда это ответы на вопросы журналистов в процессе интервью. То есть мы сейчас не сфокусированы ни на эмоциях, ни на каких-либо словесных перепалках. Демократия делает свою работу несколько тихо вне поля зрения камер, и эта работа основана на очень конкретных фактических вещах
Он добавил, что россия незаконно находится на украинской земле.
Никаких сомнений не может быть в том, что Украина остается целостной в ее международно признанных границах. Никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны, несмотря на то, в какие бы Конституции они там, или куда бы ни вносили россияне свои прихоти, пожелания, территориальные претензии, все это не имеет никаких юридических сил, все это ничтожно. И с таких позиций выходит украинская сторона в вопросе территориальной целостности Украины и территориальной целостности государств в целом
Напомним
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявлял, что Украине нужно пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.
Российский диктатор владимир путин заявил, что россия не намерена идти на уступки в войне против Украины.
Президент Зеленский заявил, что Украина не будет торговать территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Украины, США, Европы и рф.