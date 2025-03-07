МЗС о территориальных уступках: никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17553 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33681 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67484 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217260 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124817 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393347 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312181 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214086 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244388 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255223 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16412 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12135 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13101 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15927 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13408 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134207 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217260 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393347 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255332 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312181 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4108 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15946 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47063 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72494 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57555 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

МЗС о территориальных уступках: никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны

Киев • УНН

 • 15184 просмотра

Пресс-секретарь МЗС Георгий Тихий заявил, что никакие российские претензии на украинские территории не являются легитимными. Украина не получала официальных предложений о территориальных уступках от США или других партнеров.

МЗС о территориальных уступках: никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Что касается предыдущих заявлений о каких-либо территориальных уступках, то мы, во-первых, рассматриваем это как общие формулировки, к нам не поступали какие-либо официальные предложения по территориальным уступкам со стороны США и других партнеров, таких предложений к нам не поступало. Поэтому мы спокойно относимся к словесным формулировкам, которые звучат в медиа, особенно когда это ответы на вопросы журналистов в процессе интервью. То есть мы сейчас не сфокусированы ни на эмоциях, ни на каких-либо словесных перепалках. Демократия делает свою работу несколько тихо вне поля зрения камер, и эта работа основана на очень конкретных фактических вещах

- сказал Тихий.

Он добавил, что россия незаконно находится на украинской земле.

Никаких сомнений не может быть в том, что Украина остается целостной в ее международно признанных границах. Никакие российские посягательства на украинскую землю не являются легитимными, они ничтожны, несмотря на то, в какие бы Конституции они там, или куда бы ни вносили россияне свои прихоти, пожелания, территориальные претензии, все это не имеет никаких юридических сил, все это ничтожно. И с таких позиций выходит украинская сторона в вопросе территориальной целостности Украины и территориальной целостности государств в целом

- добавил Тихий.

Напомним

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявлял, что Украине нужно пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия не намерена идти на уступки в войне против Украины.

Президент Зеленский заявил, что Украина не будет торговать территориями и ценностями. За столом переговоров по окончанию войны должны быть представители Украины, США, Европы и рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Майкл Уолтц
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96