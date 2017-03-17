МЗС повідомило про збільшення затримань українців в Росії за наркотики

“Аналіз динаміки затриманих і засуджених українців за кордоном свідчить про помітне збільшення затримань громадян України за кордоном за обвинуваченням у незаконному обігу наркотичних речовин. І найбільша кількість стосується РФ. Протягом останніх двох років понад 2 тисячі громадян України засуджені за кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин саме в РФ. Певна кількість була зафіксована і в Латинській Америці та в країнах АТР. Є підстави вважати, що існують сталі схеми з вивезення громадян України до РФ за посередництва низки структур які видають себе за агенції з підбору персоналу. МЗС України застерігає не приймати пропозиції від таких сумнівних перевізників у працевлаштування за кордон”, — розповіла М.Беца.



Як повідомляв УНН, у МЗС України сподіваються, що Міжнародний суд ООН винесе своє рішення щодо запровадження запобіжних заходів у період з кінця квітня до початку травня.