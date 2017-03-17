МИД сообщил об увеличении задержаний украинцев в России за наркотики

"Анализ задержанных и осужденных украинцев за рубежом свидетельствует о заметном увеличении задержаний граждан Украины за рубежом по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ. И наибольшее количество касается РФ. В течение последних двух лет более 2 тысяч граждан Украины осуждены за уголовные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ именно в РФ. Определенное количество было зафиксировано и в Латинской Америке и в странах АТР. Есть основания полагать, что существуют устойчивые схемы по вывозу граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур которые выдают себя за агентства по подбору персонала. МИД Украины предостерегает не принимать предложения от таких сомнительных перевозчиков в трудоустройстве за границу", - рассказала М.Беца.



Как сообщал УНН, в МИД Украины надеются, что Международный суд ООН вынесет свое решение о введении мер в период с конца апреля до начала мая.