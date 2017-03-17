МИД сообщил об увеличении задержаний украинцев в России за наркотики

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124699 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183934 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133950 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118986 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107649 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МИД сообщил об увеличении задержаний украинцев в России за наркотики

МИД сообщил об увеличении задержаний украинцев в России за наркотики

Киев  •  УНН

 • 10553 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На территории России за последние два года увеличилось количество украинцев, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"Анализ задержанных и осужденных украинцев за рубежом свидетельствует о заметном увеличении задержаний граждан Украины за рубежом по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ. И наибольшее количество касается РФ. В течение последних двух лет более 2 тысяч граждан Украины осуждены за уголовные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ именно в РФ. Определенное количество было зафиксировано и в Латинской Америке и в странах АТР. Есть основания полагать, что существуют устойчивые схемы по вывозу граждан Украины в РФ при посредничестве ряда структур которые выдают себя за агентства по подбору персонала. МИД Украины предостерегает не принимать предложения от таких сомнительных перевозчиков в трудоустройстве за границу", - рассказала М.Беца.

Как сообщал УНН, в МИД Украины надеются, что Международный суд ООН вынесет свое решение о введении мер в период с конца апреля до начала мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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