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МЗС перезавантажить раду експортерів та інвесторів

МЗС перезавантажить раду експортерів та інвесторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Раду експортерів та інвесторів, що існує при Міністерстві закордонних справ України, перезавантажать, тож підприємці з галузі експортування можуть запропонувати свої кандидатури до цієї ради. Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Я ухвалив рішення про перезавантаження ради експортерів та інвесторів, що існує при МЗС України. Сьогодні на сайті МЗС буде опубліковано звернення до підприємців, підприємств та компаній: буде розміщена онлайн-гуглформа, і я закликаю всіх експортерів, які хочуть взаємодіяти з МЗС у цій сфері – заявити про свій інтерес, запропонувати свою кандидатуру у раду експортерів та інвесторів. Ми розіб’ємо їх по кластерах, відповідно до інтересів", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що МЗС запропонує експортерам низку інструментів, яким чином їх можуть підтримувати на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, що МЗС домовлятиметься з азійськими колегами щодо підтримки українських експортерів.

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