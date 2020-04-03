МИД перезагрузит совет экспортеров и инвесторов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Совет экспортеров и инвесторов, существующий при Министерстве иностранных дел Украины, перезагрузят, поэтому предприниматели в области экспорта могут предложить свои кандидатуры в этот совет. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Я принял решение о перезагрузке совета экспортеров и инвесторов, которые существует при МИДе Украины. Сегодня на сайте МИДа будет опубликовано обращение к предпринимателям, предприятиям и компаниям: будет размещена онлайн-гуглформа, и я призываю всех экспортеров, которые хотят взаимодействовать с МИДом по этой сфере - заявить о своем интересе, предложить свою кандидатуру в совет экспортеров и инвесторов. Мы разобьем их по кластерам, в соответствии с интересами", - рассказал Кулеба.
Министр отметил, что МИД предложит экспортерам ряд инструментов, каким образом они их могут поддерживать на внешних рынках.
Напомним, что МИД будет договариваться с азиатскими коллегами по поддержке украинских экспортеров.