МИД перезагрузит совет экспортеров и инвесторов

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Совет экспортеров и инвесторов, существующий при Министерстве иностранных дел Украины, перезагрузят, поэтому предприниматели в области экспорта могут предложить свои кандидатуры в этот совет. Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.