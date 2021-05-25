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МЗС Литви назвало можливі варіанти санкцій проти Білорусі: вони будуть секторальними

Київ • УНН

 • 12062 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. МЗС Литви вважає секторальні санкції щодо Білорусі дієвим інструментом впливу на Мінськ. При цьому у відомстві вважають за необхідне негайно перейти до наступного пакету обмежень, пише УНН з посиланням на Delfi.

МЗС Литви назвало можливі варіанти санкцій проти Білорусі: вони будуть секторальними

Деталі

Як повідомив журналістам у вівторок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, “в рамках дискусії щодо п’ятого пакету санкцій проти Білорусі Євросоюз міг би ввести санкції стосовно певних секторів господарства, які ведуть широку торгівлю по всьому ЄС”. У числі таких можливих цілей глава МЗС назвав нафтову сферу, сектор нафтопродуктів.

Ландсбергіс закликав якомога швидше прийняти четвертий пакет санкцій проти Мінська, який довго узгоджувався, щоб планомірно рухатися до введення наступних обмежувальних заходів. “Необхідно негайно почати дискусії з п’ятого пакету”, — заявив він.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас в інтерв’ю радіостанції “Ехо Москви” уточнив, що “будуть нові пакети, будуть обмеження всякого роду експорту”. Дипломат зазначив, що це може стосуватися не тільки нафтової сфери, але і добрив, продукції машинобудування, і включати “технології, які надходять до Білорусі з Європи і обмеження фінансових механізмів”.

Говорячи про інцидент з літаком Ryanair, вимушено посадженим в Мінську та який летів з Афін до Вільнюса, Адоменас заявив, що “це було перехоплення літака, тому що його примусили сісти — брехнею або іншими засобами — в аеропорту, для того щоб викрасти пасажира, порушуючи ряд конвенцій”. “З нього був викрадений пасажир, так що так, це був нелегітимне захоплення літака”, — підкреслив дипломат.

Правоохоронні органи Литви у зв’язку з інцидентом вже порушили кримінальну справу за фактом захоплення повітряного судна.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

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