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МИД Литвы назвал возможные варианты санкций против Беларуси: они будут секторальными

Киев • УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Беларуси действенным инструментом воздействия на Минск. При этом в ведомстве считают необходимым незамедлительно перейти к следующему пакету ограничений, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

МИД Литвы назвал возможные варианты санкций против Беларуси: они будут секторальными

Детали

Как сообщил журналистам во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, “в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Беларуси Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС”. В числе таких возможных целей глава МИД назвал нефтяную сферу, сектор нефтепродуктов.

Ландсбергис призвал как можно скорее принять долго согласовывавшийся четвертый пакет санкций против Минска, чтобы планомерно двигаться к введению следующих ограничительных мер. “Необходимо незамедлительно начать дискуссии по пятому пакету”, — заявил он.

В свою очередь замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции “Эхо Москвы” уточнил, что “будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта”. Дипломат отметил, что это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать “технологии, которые поступают в Беларусь из Европы и ограничение финансовых механизмов”.

Говоря об инциденте с самолетом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс вынужденно посаженным в Минске, Адоменас заявил, что “это был перехват самолета, потому что его принудили сесть — ложью или другими средствами — в аэропорту, для того чтобы похитить пассажира, нарушая ряд конвенций”. “Из него был похищен пассажир, так что да, это был нелегитимный захват самолета”, — подчеркнул дипломат.

Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом уже возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

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