МИД Литвы назвал возможные варианты санкций против Беларуси: они будут секторальными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Беларуси действенным инструментом воздействия на Минск. При этом в ведомстве считают необходимым незамедлительно перейти к следующему пакету ограничений, пишет УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Как сообщил журналистам во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, “в рамках дискуссии по пятому пакету санкций против Беларуси Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС”. В числе таких возможных целей глава МИД назвал нефтяную сферу, сектор нефтепродуктов.
Ландсбергис призвал как можно скорее принять долго согласовывавшийся четвертый пакет санкций против Минска, чтобы планомерно двигаться к введению следующих ограничительных мер. “Необходимо незамедлительно начать дискуссии по пятому пакету”, — заявил он.
В свою очередь замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции “Эхо Москвы” уточнил, что “будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта”. Дипломат отметил, что это может касаться не только нефтяной сферы, но и удобрений, продукции машиностроения, и включать “технологии, которые поступают в Беларусь из Европы и ограничение финансовых механизмов”.
Говоря об инциденте с самолетом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс вынужденно посаженным в Минске, Адоменас заявил, что “это был перехват самолета, потому что его принудили сесть — ложью или другими средствами — в аэропорту, для того чтобы похитить пассажира, нарушая ряд конвенций”. “Из него был похищен пассажир, так что да, это был нелегитимный захват самолета”, — подчеркнул дипломат.
Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом уже возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.
Контекст
23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.