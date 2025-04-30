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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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МЗС Франції: "Єдина перепона до миру - це росія, це путін"

Київ • УНН

 • 334 перегляди

Міністр закордонних справ Франції заявив, що росія хоче домогтися капітуляції України. Єдиною перешкодою до миру є росія та володимир путін.

МЗС Франції: "Єдина перепона до миру - це росія, це путін"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що росія хоче домогтися капітуляції України, а єдиною перепоною до миру є росія та російський диктатор володимир путін. Про це Барро заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, ініційованого Францією, передає УНН.

Деталі

Він нагадав про резолюцію, якою Радбез закликав припинити війну якомога швидше, при цьому Україна прийняла принцип всеосяжного припинення вогню без умов відповідно до резолюції.

Що зробила росія після прийняття резолюції? росія продовжувала свої воєнні злочини наносячи атаки на цивільну інфраструктуру, жінок, дітей. росія порушувала цілісність міжнародного права. росія намагається продемонструвати нам, що нібито її втягнули в це, але це не правда. Це просто димова завіса. Вона порушує суверенну цілісність та суверенітет України. Єдина перепона до миру - це росія, це путін

- сказав Барро.

Він наголосив, що росія хоче досягнути капітуляції України.

"Це питання безпеки Європи і Франції, яку намагається росія дестабілізувати. Франція стала ціллю, тому що ми підтримували Україну. російські кібератаки гру, військової розвідки росії поцілили на десятки бізнесів Франції. Вони порушують всі положення ООН щодо безпеки", - додав глава французького МЗС.

Нагадаємо

В ООН заявили, що прагнуть закінчення війни між Україною та росією на основі міжнародного права, а не короткочасного перемир'я, запропонованого путіним на травневі свята.

РБ ООН проведе важливе засідання щодо агресії рф проти України та терору проти цивільних - Сибіга29.04.25, 12:08 • 5202 перегляди

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