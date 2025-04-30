МЗС Франції: "Єдина перепона до миру - це росія, це путін"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що росія хоче домогтися капітуляції України, а єдиною перепоною до миру є росія та російський диктатор володимир путін. Про це Барро заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, ініційованого Францією, передає УНН.

Він нагадав про резолюцію, якою Радбез закликав припинити війну якомога швидше, при цьому Україна прийняла принцип всеосяжного припинення вогню без умов відповідно до резолюції.

Що зробила росія після прийняття резолюції? росія продовжувала свої воєнні злочини наносячи атаки на цивільну інфраструктуру, жінок, дітей. росія порушувала цілісність міжнародного права. росія намагається продемонструвати нам, що нібито її втягнули в це, але це не правда. Це просто димова завіса. Вона порушує суверенну цілісність та суверенітет України. Єдина перепона до миру - це росія, це путін