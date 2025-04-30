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МИД Франции: "Единственное препятствие к миру – это россия, это путин"

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Министр иностранных дел Франции заявил, что россия хочет добиться капитуляции Украины. Единственным препятствием к миру является россия и владимир путин.

МИД Франции: "Единственное препятствие к миру – это россия, это путин"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что россия хочет добиться капитуляции Украины, а единственным препятствием к миру является россия и российский диктатор владимир путин. Об этом Барро заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, инициированного Францией, передает УНН.

Детали

Он напомнил о резолюции, которой Совбез призвал прекратить войну как можно скорее, при этом Украина приняла принцип всеобъемлющего прекращения огня без условий в соответствии с резолюцией.

Что сделала россия после принятия резолюции? россия продолжала свои военные преступления, нанося атаки на гражданскую инфраструктуру, женщин, детей. россия нарушала целостность международного права. россия пытается продемонстрировать нам, что якобы ее втянули в это, но это не правда. Это просто дымовая завеса. Она нарушает суверенную целостность и суверенитет Украины. Единственное препятствие к миру - это россия, это путин

- сказал Барро.

Он подчеркнул, что россия хочет достичь капитуляции Украины.

"Это вопрос безопасности Европы и Франции, которую пытается россия дестабилизировать. Франция стала целью, потому что мы поддерживали Украину. российские кибератаки гру, военной разведки россии попали на десятки бизнесов Франции. Они нарушают все положения ООН по безопасности", - добавил глава французского МИД.

Напомним

В ООН заявили, что стремятся к окончанию войны между Украиной и россией на основе международного права, а не кратковременного перемирия, предложенного путиным на майские праздники.

СБ ООН провел важное заседание по агрессии рф против Украины и террору против гражданских - Сибига29.04.25, 12:08 • 5198 просмотров

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