Минулої доби окупанти 190 разів обстріляли Луганщину, всього було випущено 563 снарядів - Лисогор

Минулої доби окупанти 190 разів обстріляли Луганщину. Ворог застосував 563 снаряди. Сили оборони продовжують тримати оборону. Про ситуацію на Луганщині в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Лише за цю ніч у нас вийшло більше 190 обстрілів, 563 снаряди прилетіло по населених пунктах Луганщини та по смузі оборони. Це і КАБи, і міномети, і все інше. Але хлопці стоять

Він розповів, що в небі над Луганщиною ворог здійснює постійні атаки по позиціям Сил оборони з використанням літаків, гелікоптерів.

В небі постійно або гелікоптери, або літаки, або БпЛА різних типів, які наносять ураження по нашим позиціям і населених пунктах

Сили оборони збили російський Су-34 на Луганщині – Генштаб

Також голова ОВА зазначив, що ворог десь намагається наступати малими групами, отримуючи ураження, а десь кидають до роти в наступ, кидаючи важку техніку.

Колонами це важко назвати, але по 3-4 одиниці техніки йдуть на прорив. Лише завдяки підготовленості наших хлопців вдається знищувати ворога. Дійсно, коли працює наша артилерія, то вона набагато точніше працює, ніж російська. І це одразу охолоджує противника