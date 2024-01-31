Минулої доби окупанти 190 разів обстріляли Луганщину, всього було випущено 563 снарядів - Лисогор
Київ • УНН
Голова Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що за минулу добу російські війська 190 разів обстріляли населені пункти Луганської області, використавши загалом 563 снаряди, в той час як українські сили оборони продовжують утримувати свої позиції.
Минулої доби окупанти 190 разів обстріляли Луганщину. Ворог застосував 563 снаряди. Сили оборони продовжують тримати оборону. Про ситуацію на Луганщині в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
Деталі
Лише за цю ніч у нас вийшло більше 190 обстрілів, 563 снаряди прилетіло по населених пунктах Луганщини та по смузі оборони. Це і КАБи, і міномети, і все інше. Але хлопці стоять
Він розповів, що в небі над Луганщиною ворог здійснює постійні атаки по позиціям Сил оборони з використанням літаків, гелікоптерів.
В небі постійно або гелікоптери, або літаки, або БпЛА різних типів, які наносять ураження по нашим позиціям і населених пунктах
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Також голова ОВА зазначив, що ворог десь намагається наступати малими групами, отримуючи ураження, а десь кидають до роти в наступ, кидаючи важку техніку.
Колонами це важко назвати, але по 3-4 одиниці техніки йдуть на прорив. Лише завдяки підготовленості наших хлопців вдається знищувати ворога. Дійсно, коли працює наша артилерія, то вона набагато точніше працює, ніж російська. І це одразу охолоджує противника
Окрім того, начальник ОВА розповів про ситуацію в окупованих містах. Так, в Сєвєродонецьку зупинилися єдина котельня, на роботу якої загарбники сподівалися. Також на окупованих територіях критична ситуація з продуктовим та медичним забезпеченням.
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