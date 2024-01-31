За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор

За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину. Враг применил 563 снаряда. Силы обороны продолжают держать оборону. О ситуации на Луганщине в эфире телемарафона рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

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Только за эту ночь у нас получилось более 190 обстрелов, 563 снаряда прилетело по населенным пунктам Луганщины и по полосе обороны. Это и КАБы, и минометы, и все остальное. Но ребята стоят - сказал Лисогор.

Он рассказал, что в небе над Луганщиной враг осуществляет постоянные атаки по позициям Сил обороны с использованием самолетов, вертолетов.

В небе постоянно или вертолеты, или самолеты, или БпЛА разных типов, которые наносят поражения по нашим позициям и населенным пунктам - добавил Лисогор.

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Также глава ОВА отметил, что враг где-то пытается наступать малыми группами, получая поражения, а где-то бросают до роты в наступление, бросая тяжелую технику.

Колоннами это трудно назвать, но по 3-4 единицы техники идут на прорыв. Только благодаря подготовленности наших ребят удается уничтожать врага. Действительно, когда работает наша артиллерия, то она гораздо точнее работает, чем российская. И это сразу охлаждает противника - подчеркнул Лысогор.

Кроме того, начальник ОВА рассказал о ситуации в оккупированных городах. Так, в Северодонецке остановились единственная котельная, на работу которой захватчики надеялись. Также на оккупированных территориях критическая ситуация с продуктовым и медицинским обеспечением.

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