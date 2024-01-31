За прошедшие сутки оккупанты 190 раз обстреляли Луганщину, всего было выпущено 563 снарядов - Лысогор
Председатель Луганской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска 190 раз обстреляли населенные пункты Луганской области, использовав всего 563 снаряда, в то время как украинские силы обороны продолжают удерживать свои позиции.
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА
Украинские военные на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов, 68 единиц военной техники и 226 БПЛА различных типов.
Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска
Доставка вакцины в регионы уже началась и продлится до 09 февраля, после медучреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать о ее наличии пациентов из групп риска.
В течение января обследовано более 21 тыс. га в рамках мероприятий по разминированию земель
В январе 2024 года более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Украине было обследовано на наличие мин, поскольку усилия по разминированию продолжались в соответствии с обновленным планом действий.
россия хочет набрать 20 тысяч наемников в "Африканский корпус" для расширения влияния на континенте - СМИ
кремль, желая расширить свои позиции в Африке, планирует создание 20-тысячной армии наемников. Бывший специальный посол США в Сахеле Джей Питер Фам предостерегает рф перед последствиями ее перехода к "официальной военной роли" в Африке.
Бронемашины, снаряды и ракеты для ПВО: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила список военной помощи, переданной Украине, включив в него бронетранспортеры, танки для разминирования и пограничные машины. Кроме того, Киев получил сухпайки, артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО.
Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"
Украина отменила советский тип населенного пункта "поселок городского типа" и переквалифицировала 881 такой населенный пункт в поселки, согласно новому закону, регулирующему административное устройство.
За закрытыми дверями Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС - СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в частном разговоре признал, что Венгрия не сможет помешать вступлению Украины в Европейский Союз.
Госдума россии утвердила законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии рф
Российская Госдума одобрила законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейков" о российских военных или дискредитацию вооруженных сил россии.
"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.
Партизаны "АТЕШ" ведут наблюдение за ремонтными работами на нескольких кораблях черноморского флота россии на судостроительном заводе в оккупированном Севастополе.