Миколаївщина: ППО збила БпЛА "Ланцет"; ворог завдав мінометних обстрілів, але без постраждалих
Київ • УНН
У Миколаївській області ППО збила безпілотник "Ланцет", а окупанти обстріляли з мінометів акваторію Очаківської громади, але без жертв.
На Миколаївщині ППО збила БпЛА типу "Ланцет". Крім того, окупанти здійснили мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади, але постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області 6 травня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".
Також вчора в Миколаївському районі о 11:43 ворожі сили здійснили мінометні обстрілів по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.
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