Николаевщина: ПВО сбила БпЛА "Ланцет"; враг нанес минометные обстрелы, но без пострадавших

На Николаевщине ПВО сбила БпЛА типа "Ланцет". Кроме того, оккупанты совершили минометный обстрел по акватории Очаковской общины, но пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области 6 мая силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет".

Также вчера в Николаевском районе в 11:43 вражеские силы осуществили минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет.

За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано