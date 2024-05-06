За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

За минувшие сутки оккупанты трижды атаковали Николаевскую область. Во время ударов были использованы дрон-камикадзе и артиллерия, но пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, вчера в 08:26 и в 18:03, вражеские силы совершили атаки на территории Куцурубской и Очаковской громад. В первом случае использовался дрон-камикадзе типа "Ланцет", а во втором - артиллерийские обстрелы. К счастью, в обоих инцидентах пострадавших не зафиксировано.

Также в ночь на сегодня в 01:00 вражеские силы снова ударили по территории Куцурубской громады артиллерийским обстрелом. Подобно предыдущим случаям - никто не пострадал.

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