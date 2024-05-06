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За добу ворог тричі атакував Миколаївщину, але постраждалих не зафіксовано

За добу ворог тричі атакував Миколаївщину, але постраждалих не зафіксовано

Київ • УНН

 • 23447 перегляди

За минулу добу окупанти тричі атакували Миколаївську область, використовуючи безпілотник-камікадзе та артилерію, але обійшлося без жертв.

За минулу добу окупанти тричі атакували Миколаївщину. Під час ударів було використано дрон-камікадзе та артилерію, але постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, учора 08:26 та о 18:03, ворожі сили вчинили атаки на території Куцурубської та Очаківської громад. У першому випадку використовувався дрон-камікадзе типу "Ланцет", а в другому - артилерійські обстріли. На щастя, в обох інцидентах постраждалих не зафіксовано.

Також у ніч на сьогодні о 01:00 ворожі сили знову вдарили по території Куцурубської громади артилерійським обстрілом. Подібно до попередніх випадків – ніхто не постраждав.

У Миколаївській та Херсонській областях виявлено загрозу застосування ударних БпЛА противника05.05.24, 23:41 • 47453 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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