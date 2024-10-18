МВФ сьогодні проведе засідання щодо перегляду програми для України
Київ • УНН
Сьогодні відбудеться засідання Ради МВФ для 5-го перегляду програми України. Очікується успішний результат та транш у розмірі 1,1 млрд доларів, що стане третім з чотирьох запланованих переглядів цього року.
Сьогодні заплановано засідання Ради МВФ і перегляд програми України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Нардеп зауважив, що перегляд буде успішним.
"Сьогодні через пару годин заплановано засідання Ради МВФ і успішний 5-й перегляд програми України. Після цього надійде 1,1 млрд дол. траншу. Це буде 3-й з 4-х переглядів, які заплановані на цей рік", - повідомив нардеп.
МВФ завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України до 21 жовтня04.10.24, 12:56 • 13366 переглядiв
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.
13 вересня прем'єр повідомив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.