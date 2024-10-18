МВФ сегодня проведет заседание по пересмотру программы для Украины

Сегодня запланировано заседание Совета МВФ и пересмотр программы Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Нардеп отметил, что просмотр будет успешным.

"Сегодня через пару часов запланировано заседание Совета МВФ и успешный 5-й пересмотр программы Украины. После этого поступит 1,1 млрд долл. транша. Это будет 3-й из 4-х пересмотров, которые запланированы на этот год", - сообщил нардеп.

МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до 21 октября

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов.

13 сентября премьер сообщил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.