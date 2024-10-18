МВФ сегодня проведет заседание по пересмотру программы для Украины
Киев • УНН
Сегодня состоится заседание Совета МВФ для 5-го пересмотра программы Украины. Ожидается успешный результат и транш в размере 1,1 млрд долларов, что станет третьим из четырех запланированных пересмотров в этом году.
Сегодня запланировано заседание Совета МВФ и пересмотр программы Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Нардеп отметил, что просмотр будет успешным.
"Сегодня через пару часов запланировано заседание Совета МВФ и успешный 5-й пересмотр программы Украины. После этого поступит 1,1 млрд долл. транша. Это будет 3-й из 4-х пересмотров, которые запланированы на этот год", - сообщил нардеп.
МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до 21 октября4 октября 2024, 09:56 • 13066 просмотров
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов.
13 сентября премьер сообщил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов.