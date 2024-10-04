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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до 21 октября

МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до 21 октября

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 09:56  •  7611 просмотра

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Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы EFF для Украины до 21 октября. Украина получит доступ к 1,1 млрд долларов США после утверждения Исполнительным советом.

Совет директоров Международного валютного фонда  завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины до начала ежегодных заседаний, то есть до 21 октября. Об этом во время брифинга 3 октября сообщила представитель Международного валютного фонда Джули Козак, передает УНН

Детали 

Козак напомнила, что 10 сентября сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. 

В рамках соглашения EFF, подлежащего утверждению Исполнительным советом, Украина получит доступ к 1,1 млрд долларов США. Ожидается, что Совет рассмотрит пятый пересмотр до начала ежегодных заседаний

- заявила она.

И добавила, что  ежегодное собрание МВФ будет проходить с понедельника, 21 октября, до субботы, 26 октября.

Что касается дефицита финансирования, то представитель МВФ рассказала, что на момент проведения четвертого пересмотра программы  он прогнозировался на уровне почти 26 миллиардов долларов в 2025 году. 

Козак указала, что команда МВФ находится в процессе обновления прогнозов в рамках пятого пересмотра, который сейчас продолжается. 

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов.

13 сентября премьер сообщил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль