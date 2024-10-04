МВФ завершить п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України до 21 жовтня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершить пʼятий перегляд програми розширеного фінансування для України до початку щорічних засідань, тобто до 21 жовтня. Про це під час брифінгу 3 жовтня повідомила представниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак, передає УНН.

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Козак нагадала, що 10 вересня співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

У рамках угоди EFF, що підлягає затвердженню Виконавчою радою, Україна отримає доступ до 1,1 млрд доларів США. Очікується, що Рада розгляне п'ятий перегляд до початку щорічних засідань - заявила вона.

Та додала, що щорічні збори МВФ проходитимуть з понеділка, 21 жовтня, до суботи, 26 жовтня.

Що стосується дефіциту фінансування, то представниця МВФ розповіла, що на момент проведення четвертого перегляду програми він прогнозувався на рівні майже 26 мільярдів доларів у 2025 році.

Козак вказала, що команда МВФ перебуває у процесі оновлення прогнозів у рамках пʼятого перегляду, який наразі триває.



Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів.

13 вересня прем'єр повідомив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.