Мусульмани Німеччини вимагають посилення охорони мечетей після теракту у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава Центрального ради мусульман в Німеччині Айман Мазієк в неділю, 17 березня, зажадав посилення заходів безпеки для захисту німецьких мечетей після теракту в Новій Зеландії. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
За його словами, мечеті посилено охороняють тільки протягом пари тижнів після чергової атаки на них, і цього явно недостатньо.
Все це викликає втрату довіри до правоохоронних органів серед німецьких мусульман, заявив Мазієк в інтерв'ю виданню Heilbronner Stimme. У багатьох, за його словами, з'являється почуття, що їх проблеми і побоювання не приймаються всерйоз.
Тим часом глава МВС країни Хорст Зеехофер, коментуючи теракт в Крайстчерчі, назвав релігійні установи в Німеччині можливими цілями терористів і заявив, що в разі потреби мечеті будуть охороняти в посиленому режимі.
У той же час Зєєхофер спростував твердження про те, що в Німеччині панує "ісламофобського" атмосфера.
"Ні. Більшість жителів Німеччини живе в мирі та злагоді. Готовим до насильства екстремістів цього не змінити", - заявив міністр в інтерв'ю виданню Bild.
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Як повідомляв УНН, 15 березня у Новій Зеландії сталося масове вбивство у двох мечетях. Нападник склав маніфест та транслював напад.
Уряд Нової Зеландії назвав атаку на мечеті терактом. Наразі відомо про 50 загиблих.