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Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей после теракта в Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 8755 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек в воскресенье, 17 марта, потребовал усиления мер безопасности для защиты немецких мечетей после теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Мусульмане Германии требуют усиления охраны мечетей после теракта в Новой Зеландии

По его словам, мечети усиленно охраняют только в течение пары недель после очередной атаки на них, и этого явно недостаточно.

Все это вызывает потерю доверия к правоохранительным органам среди немецких мусульман, заявил Мазиек в интервью изданию Heilbronner Stimme. У многих, по его словам, появляется чувство, что их проблемы и опасения не принимаются всерьез.

Между тем глава МВД страны Хорст Зеехофер, комментируя теракт в Крайстчерче, назвал религиозные учреждения в Германии возможными целями террористов и заявил, что в случае необходимости мечети будут охранять в усиленном режиме.

В то же время Зеехофер опроверг утверждение о том, что в Германии царит “исламофобская” атмосфера.

“Нет. Большинство жителей Германии живет в мире и согласии. Готовым к насилию экстремистов этого не изменить”, — заявил министр в интервью изданию Bild.

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Как сообщал УНН, 15 марта в Новой Зеландии произошло массовое убийство в двух мечетях. Нападающий составил манифест и транслировал приступ.

Правительство Новой Зеландии назвал атаку на мечети терактом. Известно о 50 погибших.

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