Лідер німецьких мусульман заявив, що боїться летіти в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Глава Центральної ради мусульман в Німеччині Айман Мазієк повідомив, що має громадянства ФРН і Сирії і не знає, чи впустять його до Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на DeutscheWelle.
Голова Центральної ради мусульман в Німеччині Айман Мазієк висловив побоювання тим, що влада США відмовить її у в'їзді в країну, оскільки крім громадянства ФРН у нього є сирійський паспорт, від якого не можна відмовитися.
"Я народився в Ахені в родині німкені та сирійця, а реєстрація в Сирії, яку зробив мій батько, надається назавжди", - заявив А.Мазієк.
Водночас він зауважив, що політика нового американського президента Дональда Трампа неодмінно знайде підтримку в Німеччині.
"Партія євроскептиків і антиісламістів "Альтернатива для Німеччини" (АДГ) "не коливатиметься ні секунди і викине за борт наші засадницькі принципи прав людини і наше розуміння демократії", вказав А.Мазієк.
Як повідомляв УНН, американські правозахисники звернулися до суду у зв’язку з указом нового президента США Дональда Трампа, що забороняє в’їзд в країну громадянам семи переважно мусульманських країн.