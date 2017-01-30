Лидер немецких мусульман заявил, что боится лететь в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек сообщил, что имеет гражданства ФРГ и Сирии и не знает, впустят ли его в Соединенные Штаты, передает УНН со ссылкой на DeutscheWelle.
Председатель Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек выразил опасения тем, что власти США откажут ему во въезде в страну, поскольку помимо гражданства ФРГ у него есть сирийский паспорт, от которого нельзя отказаться.
"Я родился в Ахене в семье немки и сирийца, а регистрация в Сирии, которую сделал мой отец, предоставляется навсегда", - заявил А.Мазиек.
В то же время он отметил, что политика нового американского президента Дональда Трампа непременно найдет поддержку в Германии.
"Партия евроскептиков и антиисламистив" Альтернатива для Германии "(АДГ)"не будет колебаться ни секунды и выбросит за борт наши основные принципы прав человека и наше понимание демократии ", указал А.Мазиек.
Как сообщал УНН, американские правозащитники обратились в суд в связи с указом нового президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.