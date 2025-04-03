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Може стати неминучою: очільник МЗС Франції висловився про ймовірну конфронтацію з Іраном

Київ • УНН

 • 3888 перегляди

Жан-Ноель Барро заявив, що світові держави повинні укласти угоду з Іраном щодо його ядерної програми, інакше конфронтації не уникнути. В жовтні 2025 року закінчується термін дії санкцій ООН.

Може стати неминучою: очільник МЗС Франції висловився про ймовірну конфронтацію з Іраном

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що світові держави мають досягти угоди з Іраном стосовно його ядерної програми, інакше конфронтації не уникнути. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Під час парламентських слухань голова МЗС заявив, що у разі провалу перемовин з Іраном щодо ядерної програми військова конфронтація буде здаватися майже неминучою. Тому робити активні кроки треба вже зараз, оскільки в жовтні 2025 року спливає термін дії санкцій ООН. Вони пов’язані з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими країнами.

На Заході вважають ядерну програму Ірану замаскованою спробою розробити ядерну зброю. Сам Тегеран тривалий час це заперечував.

Вікно можливостей вузьке. У нас залишилося лише кілька місяців до закінчення угоди 2015 року

- сказав Барро.

Доповнення

На тлі бомбардувань Ємену і ескалації стосунків з Іраном США розгорнули додаткову авіацію на Близькому Сході.

Крім того США запровадили нові санкції проти мережі закупівель зброї для Ірану. Під обмеження потрапили шість компаній та двоє громадян Ірану, ОАЕ та Китаю: всі вони забезпечували постачання деталей для виробництва дронів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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