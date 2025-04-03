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Может стать неизбежной: глава МИД Франции высказался о вероятной конфронтации с Ираном

Киев • УНН

 • 3860 просмотра

Жан-Ноэль Барро заявил, что мировые государства должны заключить соглашение с Ираном по его ядерной программе, иначе конфронтации не избежать. В октябре 2025 года истекает срок действия санкций ООН.

Может стать неизбежной: глава МИД Франции высказался о вероятной конфронтации с Ираном

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что мировые государства должны достичь соглашения с Ираном по его ядерной программе, иначе конфронтации не избежать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время парламентских слушаний глава МИД заявил, что в случае провала переговоров с Ираном по ядерной программе военная конфронтация будет казаться почти неизбежной. Поэтому предпринимать активные шаги нужно уже сейчас, поскольку в октябре 2025 года истекает срок действия санкций ООН. Они связаны с соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана с мировыми странами.

На Западе считают ядерную программу Ирана замаскированной попыткой разработать ядерное оружие. Сам Тегеран долгое время это отрицал.

Окно возможностей узкое. У нас осталось всего несколько месяцев до окончания соглашения 2015 года

- сказал Барро.

Дополнение

На фоне бомбардировок Йемена и эскалации отношений с Ираном США развернули дополнительную авиацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, США ввели новые санкции против сети закупок оружия для Ирана. Под ограничения попали шесть компаний и двое граждан Ирана, ОАЭ и Китая: все они обеспечивали поставки деталей для производства дронов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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