МОЗ заохочує самолікування: Комаровський пояснив, чому знижки на ліки не допоможуть українцям

Опубліковані Міністерством охорони здоров'я списки ліків, на які з 1 березня знижено ціни, сформовані без урахування реальних медичних потреб і сприяють самолікуванню, а не захисту здоров'я українців. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив лікар-педіатр Євген Комаровський.

Якщо у вас це викликало здивування, то у мене, якщо чесно, таку скептичну усмішку. Це взагалі на рівні анекдоту - зазначив Комаровський.

За його словами, найбільше питання викликає не лише сам принцип формування списку, а й те, що держава вирішила знижувати ціни на препарати, які лікарі майже не використовують у сучасній медицині, такі як левоміцетин, корвалол і аспірин у великих дозах.

Мене, наприклад, вразило те, що у цьому списку є левоміцетин. Що лікують левоміцетином у XXI столітті? Я намагаюся зрозуміти. Окрім черевного тифу, левоміцетин нічого не лікує. Наші люди ковтають левоміцетин при будь-якому проносі, так ми їм ще й створимо умови, щоб вони його їли ще більше. Тобто ми, виходить, допомагаємо людям займатися нісенітницею, м'яко кажучи, заохочуємо їх - наголосив лікар.

На його думку, ціни потрібно знижувати лише на рецептурні препарати - має існувати список життєво важливих ліків, і саме вони мають стати доступніше.

Я вже стільки разів писав, скільки людей, замість того, щоб отримати нормальне лікування від гіпертонії чи ішемічної хвороби серця, сидять удома, смокчуть валідол і ковтають корвалол. Це фактично ліки-вбивці. Такого препарату, як корвалол, немає ні в одній країні світу. Тому що це страшна помилка. Барбітурати – це взагалі рецептурні засоби, дуже небезпечні. А ми знижуємо на це ціни, тому що людям це подобається - обурився Комаровський.

Він також додав, що втручання держави в ринкові відносини ніколи не закінчувалось нічим хорошим.

Чому ми взагалі обговорюємо ціну? Держава почала регулювати ринок, ринкові відносини? Чудово. Я ще не пам’ятаю випадків, коли б це добре закінчувалося. Я так розумію, що цей список ліків – це вишенька на торті. Вони ж там ще пишуть про те, що регулюють, наприклад, націнку, яку може зробити аптека. Але ж ціна формується не тільки через це. Ціна значною мірою залежить ще й від тієї вартості, яку встановлює виробник. Виходить, що на виробника ми не впливаємо, а на аптеку впливаємо. Отже, у мене є сумніви. Звідки взагалі взялося це рішення держави? - каже Комаровський.

Нагадаємо

12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%. 13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.

Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало два списки ліків, ціни на які знижені з 1 березня. Однак, лікарі та пацієнти розкритикували його, через те, що до них, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.