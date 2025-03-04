МОЗ заохочує самолікування: Комаровський пояснив, чому знижки на ліки не допоможуть українцям
Київ • УНН
Відомий педіатр Євген Комаровський розкритикував новий список ліків зі знижками від МОЗ. За його словами, перелік включає застарілі та неефективні препарати, що сприяють небезпечному самолікуванню.
Опубліковані Міністерством охорони здоров'я списки ліків, на які з 1 березня знижено ціни, сформовані без урахування реальних медичних потреб і сприяють самолікуванню, а не захисту здоров'я українців. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив лікар-педіатр Євген Комаровський.
Якщо у вас це викликало здивування, то у мене, якщо чесно, таку скептичну усмішку. Це взагалі на рівні анекдоту
За його словами, найбільше питання викликає не лише сам принцип формування списку, а й те, що держава вирішила знижувати ціни на препарати, які лікарі майже не використовують у сучасній медицині, такі як левоміцетин, корвалол і аспірин у великих дозах.
Мене, наприклад, вразило те, що у цьому списку є левоміцетин. Що лікують левоміцетином у XXI столітті? Я намагаюся зрозуміти. Окрім черевного тифу, левоміцетин нічого не лікує. Наші люди ковтають левоміцетин при будь-якому проносі, так ми їм ще й створимо умови, щоб вони його їли ще більше. Тобто ми, виходить, допомагаємо людям займатися нісенітницею, м'яко кажучи, заохочуємо їх
На його думку, ціни потрібно знижувати лише на рецептурні препарати - має існувати список життєво важливих ліків, і саме вони мають стати доступніше.
Я вже стільки разів писав, скільки людей, замість того, щоб отримати нормальне лікування від гіпертонії чи ішемічної хвороби серця, сидять удома, смокчуть валідол і ковтають корвалол. Це фактично ліки-вбивці. Такого препарату, як корвалол, немає ні в одній країні світу. Тому що це страшна помилка. Барбітурати – це взагалі рецептурні засоби, дуже небезпечні. А ми знижуємо на це ціни, тому що людям це подобається
Він також додав, що втручання держави в ринкові відносини ніколи не закінчувалось нічим хорошим.
Чому ми взагалі обговорюємо ціну? Держава почала регулювати ринок, ринкові відносини? Чудово. Я ще не пам’ятаю випадків, коли б це добре закінчувалося. Я так розумію, що цей список ліків – це вишенька на торті. Вони ж там ще пишуть про те, що регулюють, наприклад, націнку, яку може зробити аптека. Але ж ціна формується не тільки через це. Ціна значною мірою залежить ще й від тієї вартості, яку встановлює виробник. Виходить, що на виробника ми не впливаємо, а на аптеку впливаємо. Отже, у мене є сумніви. Звідки взагалі взялося це рішення держави?
Нагадаємо
12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%. 13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.
Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало два списки ліків, ціни на які знижені з 1 березня. Однак, лікарі та пацієнти розкритикували його, через те, що до них, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.