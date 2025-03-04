МОЗ заохочує самолікування: Комаровський пояснив, чому знижки на ліки не допоможуть українцям

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36510 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61045 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62682 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66678 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78006 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61746 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59591 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127874 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83005 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233086 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13930 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17071 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11659 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11136 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26780 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96204 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127867 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233078 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408821 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17104 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23920 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24731 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26618 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76945 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

МОЗ заохочує самолікування: Комаровський пояснив, чому знижки на ліки не допоможуть українцям

Київ • УНН

 • 102188 перегляди

Відомий педіатр Євген Комаровський розкритикував новий список ліків зі знижками від МОЗ. За його словами, перелік включає застарілі та неефективні препарати, що сприяють небезпечному самолікуванню.

МОЗ заохочує самолікування: Комаровський пояснив, чому знижки на ліки не допоможуть українцям

Опубліковані Міністерством охорони здоров'я списки ліків, на які з 1 березня знижено ціни, сформовані без урахування реальних медичних потреб і сприяють самолікуванню, а не захисту здоров'я українців. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив лікар-педіатр Євген Комаровський.

Якщо у вас це викликало здивування, то у мене, якщо чесно, таку скептичну усмішку. Це взагалі на рівні анекдоту

- зазначив Комаровський.

За його словами, найбільше питання викликає не лише сам принцип формування списку, а й те, що держава вирішила знижувати ціни на препарати, які лікарі майже не використовують у сучасній медицині, такі як левоміцетин, корвалол і аспірин у великих дозах.

Мене, наприклад, вразило те, що у цьому списку є левоміцетин. Що лікують левоміцетином у XXI столітті? Я намагаюся зрозуміти. Окрім черевного тифу, левоміцетин нічого не лікує. Наші люди ковтають левоміцетин при будь-якому проносі, так ми їм ще й створимо умови, щоб вони його їли ще більше. Тобто ми, виходить, допомагаємо людям займатися нісенітницею, м'яко кажучи, заохочуємо їх

- наголосив лікар.

На його думку, ціни потрібно знижувати лише на рецептурні препарати - має існувати список життєво важливих ліків, і саме вони мають стати доступніше.

Я вже стільки разів писав, скільки людей, замість того, щоб отримати нормальне лікування від гіпертонії чи ішемічної хвороби серця, сидять удома, смокчуть валідол і ковтають корвалол. Це фактично ліки-вбивці. Такого препарату, як корвалол, немає ні в одній країні світу. Тому що це страшна помилка. Барбітурати – це взагалі рецептурні засоби, дуже небезпечні. А ми знижуємо на це ціни, тому що людям це подобається

- обурився Комаровський.

Він також додав, що втручання держави в ринкові відносини ніколи не закінчувалось нічим хорошим.

Чому ми взагалі обговорюємо ціну? Держава почала регулювати ринок, ринкові відносини? Чудово. Я ще не пам’ятаю випадків, коли б це добре закінчувалося. Я так розумію, що цей список ліків – це вишенька на торті. Вони ж там ще пишуть про те, що регулюють, наприклад, націнку, яку може зробити аптека. Але ж ціна формується не тільки через це. Ціна значною мірою залежить ще й від тієї вартості, яку встановлює виробник. Виходить, що на виробника ми не впливаємо, а на аптеку впливаємо. Отже, у мене є сумніви. Звідки взагалі взялося це рішення держави?

- каже Комаровський.

Нагадаємо

12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%. 13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.

Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало два списки ліків, ціни на які знижені з 1 березня. Однак, лікарі та пацієнти розкритикували його, через те, що до них, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93