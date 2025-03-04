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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Киев • УНН

 • 102173 просмотра

Известный педиатр Евгений Комаровский раскритиковал новый список лекарств со скидками от Минздрава. По его словам, перечень включает устаревшие и неэффективные препараты, способствующие опасному самолечению.

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Опубликованные Министерством здравоохранения списки лекарств, на которые с 1 марта снижены цены, сформированы без учета реальных медицинских потребностей и способствуют самолечению, а не защите здоровья украинцев. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Если у вас это вызвало удивление, то у меня, если честно, такая скептическая улыбка. Это вообще на уровне анекдота

- отметил Комаровский.

По его словам, больше всего вопросов вызывает не только сам принцип формирования списка, а и то, что государство решило снижать цены на препараты, которые врачи почти не используют в современной медицине, такие как левомицетин, корвалол и аспирин в больших дозах.

Меня, например, поразило то, что в этом списке есть левомицетин. Что лечат левомицетином в XXI веке? Я пытаюсь понять. Кроме брюшного тифа, левомицетин ничего не лечит. Наши люди глотают левомицетин при любом поносе, так мы им еще и создадим условия, чтобы они его ели еще больше. То есть мы, выходит, помогаем людям заниматься чепухой, мягко говоря, поощряем их

- подчеркнул врач.

На его взгляд, цены нужно снижать только на рецептурные препараты - должен существовать список жизненно важных лекарств, и именно они должны стать доступнее.

Я уже столько раз писал, сколько людей, вместо того, чтобы получить нормальное лечение от гипертонии или ишемической болезни сердца, сидят дома, сосут валидол и глотают корвалол. Это фактически лекарства-убийцы. Такого препарата, как корвалол, нет ни в одной стране мира. Потому что это страшная ошибка. Барбитураты – это вообще рецептурные средства, очень опасные. А мы снижаем на это цены, потому что людям это нравится

- возмутился Комаровский.

Он также добавил, что вмешательство государства в рыночные отношения никогда не заканчивалось ничем хорошим.

Почему мы вообще обсуждаем цену? Государство начало регулировать рынок, рыночные отношения? Прекрасно. Я еще не помню случаев, когда бы это хорошо заканчивалось. Я так понимаю, что этот список лекарств – это вишенка на торте. Они же там еще пишут о том, что регулируют, например, наценку, которую может сделать аптека. Но ведь цена формируется не только из-за этого. Цена в значительной степени зависит еще и от той стоимости, которую устанавливает производитель. Выходит, что на производителя мы не влияем, а на аптеку влияем. Следовательно, у меня есть сомнения. Откуда вообще взялось это решение государства?

- говорит Комаровский.

Напомним

12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало два списка лекарств, цены на которые снижены с 1 марта. Однако врачи и пациенты раскритиковали его, из-за того, что в них, среди прочего, вошли препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурацилин, Реосорбилакт, Алохол, Мукалтин, Сонмил, Аскорбинка (в различных формах), Новирин, Фурагин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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