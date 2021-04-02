МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Київ не у топі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. За попередню добу, 1 квітня, найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській, Одеській та Харківській областях. Київ лише на шостому місці. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях", - повідомив Степанов.

Деталі

Загалом за минулу добу в Україні зафіксовано антирекорд за захворюваністю на COVID-19 - 19 893 нових випадки. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 5 040 осіб;
  • летальних випадків – 433 - антирекорд;
  • одужало – 10 287 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 711 630 осіб;
  • одужало – 1 333 370 осіб;
  • летальних випадків – 33 679;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

Вакцинація від коронавірусу

19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 01 квітня 2021 року в Україні.

267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.

"Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 393 078 людей", - додав Степанов.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;
  • Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;
  • Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;
  • Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;
  • Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;
  • Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;
  • Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;
  • Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;
  • Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;
  • Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;
  • Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;
  • Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;
  • Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;
  • Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;
  • Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;
  • Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;
  • Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;
  • Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;
  • Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;
  • Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;
  • Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;
  • Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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