Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Киев не в топе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За минувшие сутки, 1 апреля, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Одесской и Харьковской областях. Киев лишь на шестом месте. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях", - сообщил Степанов.
Детали
В целом за минувшие сутки в Украине зафиксировано антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 19 893 новых случая. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 5040 человек;
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- летальных случаев - 433 - антирекорд;
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- выздоровели - 10 287 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 128 727 (в том числе методом ПЦР - 58 944, методом ИФА - 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 219).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 711 630 человек;
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- выздоровели - 1 333 370 человек;
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- летальных исходов - 33 679;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 238 849.
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Вакцинация от коронавируса
19 097 человек привито против COVID-19 в сутки 1 апреля 2021 года в Украине.
267 833 человека привито от начала прививочной кампании, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 пунктом прививки.
"По состоянию на 1 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек", - добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1164 случая / 1710 прививок;
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- Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;
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- Волынская область - 522 случая / 570 прививок;
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- Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;
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- Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;
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- Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;
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- Закарпатская - 389 случаев / 730 прививок;
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- Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;
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- Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;
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- Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;
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- Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;
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- Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;
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- Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;
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- Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;
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- Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;
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- Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;
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- Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;
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- Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;
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- Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;
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- Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;
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- Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;
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- Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;
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- Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;
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- Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.