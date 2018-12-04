Монополія на насилля має належати лише державі - Луценко

"Ми мали бесіду з міністром внутрішніх справ Арсеном Борисовичем Аваковим. Думаю, що вже зараз при введені воєнного стану треба прийняти рішення – будь-які фізичні насилля щодо працівників правоохоронних структур має отримати відповідь, передбачену законом – постріл вгору, потім на ураження. Монополія на насилля в державі має належати винятково державі", - наголосив Луценко.

За словами Генпрокурора, ніхто інший, хто не носить мундиру, не склав присягу, не несе кримінальної відповідальності за порушення правил застосування насилля, передбачених українським законодавством, не може безкарно цього робити ні до громадян, ні до правоохоронців.

Нагадаємо, Генпрокурор застеріг від нападів на проукраїнських активістів.