Монополия на насилие должна принадлежать только государству - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. При введении военного положения любое физическое насилие в отношении правоохранителей должно получить предусмотренный законом ответ. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания с руководителями правоохранительных органов в Одессе, передает УНН.
"Мы имели беседу с министром внутренних дел Арсеном Борисовичем Аваковым. Думаю, что уже сейчас при введении военного положения надо принять решение - любое физическое насилие в отношении сотрудников правоохранительных структур должно получить ответ, предусмотренный законом - выстрел вверх, потом на поражение. Монополия на насилия в государстве должна принадлежать исключительно государству", - подчеркнул Луценко.
По словам Генпрокурора, никто другой, кто не носит мундира, не сдал присягу, не несет уголовной ответственности за нарушение правил применения насилия, предусмотренных украинским законодательством, не может безнаказанно этого делать ни к гражданам, ни к правоохранителям.
Напомним, Генпрокурор предостерег от нападений на проукраинских активистов.