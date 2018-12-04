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Генпрокурор застеріг від нападів на проукраїнських активістів

Генпрокурор застеріг від нападів на проукраїнських активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Усі правоохоронні органи України розглядатимуть напади на проукраїнських активістів як напади на державу. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час наради з керівниками правоохоронних органів в Одесі, передає УНН.

"Тому хочу, щоб у присутності ЗМІ наша команда була почута. Якщо хочете, команда силовиків столиці була почута. Будь-які напади на проукраїнських громадських активістів будемо розглядати як напад на українську державу. Навіть якщо це активісти не завжди праві. Я маю на увазі, якщо їхня інформація є дещо перебільшеною або неточною", - заявив Луценко.

Генпрокурор наголосив, що "всі, хто дозволятиме собі "гнобити" тільки через те, що вони говорять українською або думають по-державницьки, будуть мати справу із цією компанією (йдеться про керівників усіх силових структур – ред.)".

Він також закликав усіх проукраїнських елементів до об’єднання.

Додамо, останнім часом в Україні почастішали напади на громадських активістів. Зокрема, 31 липня на активістку Катерину Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій. Однак, не пережила нападу. 4 листопада стало відомо про смерть активістки.

Після її смерті у парламенті розпочала роботу ТСК, яка створила п'ять робочих груп щодо нападів на активістів по Україні.

Українські Національні Новини

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