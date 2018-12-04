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Генпрокурор предостерег от нападений на проукраинских активистов

Генпрокурор предостерег от нападений на проукраинских активистов

Киев  •  УНН

 • 11652 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Все правоохранительные органы Украины будут рассматривать нападения на проукраинских активистов как нападения на государство. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания с руководителями правоохранительных органов в Одессе, передает УНН.

"Поэтому хочу, чтобы в присутствии СМИ наша команда была услышана. Если хотите, команда силовиков столицы была услышана. Любые нападения на проукраинских общественных активистов будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если это активисты не всегда правы. Я имею в виду, если их информация является несколько преувеличенной или неточной", - заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что "все, кто позволит себе "угнетать" только потому, что они говорят на украинском или думают по-государственному, будут иметь дело с этой компанией (речь идет о руководителях всех силовых структур - ред.)".

Он также призвал все проукраинские элементы к объединению.

Добавим, в последнее время в Украине участились нападения на общественных активистов. В частности, 31 июля на активистку Екатерину Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций. Однако, не пережила нападения. 4 ноября стало известно о смерти активистки.

После ее смерти в парламенте начала работу ВСК, которая создала пять рабочих групп по нападений на активистов по Украине.

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