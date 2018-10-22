Молдова вирішила поки не подавати заявку на вступ до ЄС

Очільник молдавського парламенту стверджує, що з 2017 року ЄС змінився, у тому числі через Brexit, і зараз ЄС стикається з багатьма іншими проблемами і несподіваними елементами, у зв'язку з чим була змінена політика прийняття нових членів на найближчий час.

"Давайте будемо реалістами, звичайно, румунське головування наступного року у Європейському Союзі принесе деякі переваги Республіці Молдова, але не заяву про вступ. Хотілося б назвати дати, якщо все було б ясно і в Республіці Молдова, і в Європейському Союзі, тому що ми не повинні бути відірвані від реальності. Давайте обговоримо цю тему після виборів в Європейському парламенті", - сказав Канду в ефірі молдавського телеканалу.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови не підтримав ініціативу про включення євроінтеграції до конституції.