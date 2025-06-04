Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії та Міжнародний день бігу: що ще відзначають 4 червня
Київ • УНН
4 червня відзначають День дітей-жертв агресії та День бігу. В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули від збройної агресії РФ. Також сьогодні згадують святого Митрофана.
Сьогодні, 4 червня, Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії та Міжнародний день бігу. Крім того, у цей день віряни вшановують пам’ять святого Митрофана, Патріарха Константинопольського, пише УНН.
Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії
Це день щороку відзначається згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 серпня 1982 року.
Також згідно з постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року 4 червня в Україні є Днем вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії з боку російської федерації проти України. Варто відзначити, що ще до повномасштабного вторгнення від 2014 року по червень 2021 року від рук росіян і проросійських бойовиків загинуло щонайменше 240 українських дітей.
День бігу
Червневі заходи присвячені бігу у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Біг, як вид спорту та частина бойової підготовки воїнів, бере свій початок зі Стародавньої Греції. Він є природньою формою руху для людини, допомагаючи укріплювати здоров’я та посилювати фізичну силу та витривалість.
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Міжнародний день спойлера
Це день тих, хто полюбляє руйнувати інтригу та псувати очікування. Свято було започатковане в Америці, але зараз воно вважається всесвітнім. Термін "спойлер" походить з англійського to spoil, що означає "псувати", "отруювати".
День народження господарських судів
Закон України "Про арбітражний суд", прийнятий 4 червня 1991 року, вперше започаткував здійснення правосуддя в господарських відносинах незалежною ланкою судової влади в Україні - спеціалізованими судовими установами.
Спомин святого Митрофана, патріарха Константинопольського
Святий Митрофан жив у III столітті. Його батько був братом римського імператора Проба і сповідував християнство. Під час гонінь родині Митрофана довелося тікати до Візантії. Митрофан став першим в історії Константинопольським патріархом. Прожив він до глибокої старості, його мощі зараз зберігалися в Стамбулі.
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