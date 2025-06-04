Международный день невинных детей - жертв агрессии и Международный день бега: что еще отмечают 4 июня
Киев • УНН
4 июня отмечают День детей-жертв агрессии и День бега. В Украине чтят память детей, погибших от вооруженной агрессии РФ. Также сегодня вспоминают святого Митрофана.
Сегодня, 4 июня, Международный день невинных детей - жертв агрессии и Международный день бега. Кроме того, в этот день верующие чтят память святого Митрофана, Патриарха Константинопольского, пишет УНН.
Международный день невинных детей - жертв агрессии
Этот день ежегодно отмечается согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН от 19 августа 1982 года.
Также согласно постановлению Верховной Рады Украины от 1 июня 2021 года 4 июня в Украине является Днем чествования памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии со стороны российской федерации против Украины. Стоит отметить, что еще до полномасштабного вторжения от 2014 года по июнь 2021 года от рук россиян и пророссийских боевиков погибло не менее 240 украинских детей.
День бега
Июньские мероприятия, посвященные бегу в первой декаде месяца, носят традиционный ежегодный характер. Бег, как вид спорта и часть боевой подготовки воинов, берет свое начало из Древней Греции. Он является естественной формой движения для человека, помогая укреплять здоровье и усиливать физическую силу и выносливость.
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Международный день спойлера
Это день тех, кто любит разрушать интригу и портить ожидания. Праздник был основан в Америке, но сейчас он считается всемирным. Термин "спойлер" происходит из английского to spoil, что означает "портить", "отравлять".
День рождения хозяйственных судов
Закон Украины "Об арбитражном суде", принятый 4 июня 1991 года, впервые положил начало осуществлению правосудия в хозяйственных отношениях независимым звеном судебной власти в Украине - специализированными судебными учреждениями.
Воспоминание святого Митрофана, патриарха Константинопольского
Святой Митрофан жил в III веке. Его отец был братом римского императора Проба и исповедовал христианство. Во время гонений семье Митрофана пришлось бежать в Византию. Митрофан стал первым в истории Константинопольским патриархом. Прожил он до глубокой старости, его мощи сейчас хранились в Стамбуле.
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