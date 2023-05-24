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У міськраді Тернополя підтримали петицію щодо розірвання всіх договорів з УПЦ МП

У міськраді Тернополя підтримали петицію щодо розірвання всіх договорів з УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. На засіданні виконавчого комітету міської ради Тернополя підтримали петицію щодо розірвання всіх договорів міста Тернополя з Українською Православною Церквою Московського патріархату. Про це йдеться у повідомленні на сайті Тернопільської міської ради, пише УНН.

Цитата

"На засіданні виконавчого комітету було підтримано петицію "Розірвати всі договори міста Тернополя та УПЦ МП", яка у встановлений термін набрала понад 300 голосів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Зазначається, що у рішенні, рекомендовано комунальним підприємства, установам та організаціям розглянути можливість розірвання договорів у встановленому законодавством порядку. Враховуючи факт припинення Управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права постійного користування земельною ділянкою.

Нагадаємо

У Чернівецькій області заборонили діяльність української православної церкви московського патріархату.

Нещодавно депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц мп на території Луцького району.

Також Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності упц мп на Рівненщині.

До цього, раніше у Хмельницькій облраді також заборонили діяльність упц мп в області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Тернополі УПЦ МП позбавили земельної ділянки

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