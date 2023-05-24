В горсовете Тернополя поддержали петицию о расторжении всех договоров с УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На заседании исполнительного комитета городского совета Тернополя поддержали петицию о расторжении всех договоров города Тернополя с Украинской Православной Церковью Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении на сайте Тернопольского городского совета, пишет УНН.
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"На заседании исполнительного комитета была поддержана петиция "Разорвать все договоры города Тернополя и УПЦ МП", которая в установленный срок набрала более 300 голосов", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что в решении, рекомендовано коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям рассмотреть возможность расторжения договоров в установленном законодательством порядке. Учитывая факт прекращения Управлению Тернопольской епархии УПЦ права постоянного пользования земельным участком.
Напомним
В Черновицкой области запретили деятельность украинской православной церкви московского патриархата.
Недавно депутаты Луцкого районного совета в Волынской области 31 голосом проголосовали за запрет деятельности упц мп на территории Луцкого района.
Также Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности упц мп на Ровенщине.
До этого, ранее в Хмельницком облсовете также запретили деятельность упц мп в области.
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