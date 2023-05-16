У Чернівецькій області заборонили УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Чернівецькій області заборонили діяльність української православної церкви московського патріархату. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook cекретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Сергій Добржанський, пише УНН.
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"40 депутатів обласної ради підтримали заборону церкви країни-агресора. Рішення прийнято", - написав він.
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Депутати розглянули проєкт рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області", а також низку інших звернень.
Чиновники висловили думку, що діяльність релігійних організацій або об'єднань, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором (росією), повинна бути заборонена на території Чернівецької області.
З 42 обласних депутатів "За" проголосували 40 депутатів. "Проти" були 2 обласних обранців.
Також згідно з проєктом рішення Чернівецька ОДА повинна буде здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності переданим у власність релігійним організаціям, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною-агресором.
Нагадаємо
Нещодавно депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц мп на території Луцького району.
Також Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності упц мп на Рівненщині.
До цього, раніше у Хмельницькій облраді також заборонили діяльність упц мп в області.